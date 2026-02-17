流しのブルペンキャッチャー回顧録第１回澤村拓一（元巨人ほか）後編中央大４年生になって、澤村拓一はチームの副主将とピッチャー・リーダーの役を兼任していた。「監督が言うには、自分のピッチングには、怒りたい瞬間が１試合のなかで２、３度あるらしいんです」中央大からドラフト１位で巨人に入団し、１年目に11勝を挙げ新人王に輝いた澤村拓一photo by Koike Yoshihiro【叱られて、けなされてここまでやってきた】当