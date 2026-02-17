流しのブルペンキャッチャー回顧録第１回澤村拓一（元巨人ほか）前編「流しのブルペンキャッチャー」──いったい、なんだと思われるでしょうなぁ。 今から26年前。雑誌『野球小僧』（現・野球太郎）の連載企画として始まった前代未聞の取材記事。時のドラフト１位クラスの快腕、剛腕にお願いをして、ブルペンで全力投球してもらったボールを私が捕球する。その「体感記」とインタビューの内容を記事にする。 最初は