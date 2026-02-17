ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）にアリゾナ州グレンデールでキャンプ２度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）に臨み、“今年”初安打を右中間へ放った。アリゾナらしからぬどんよりとした曇り空。この日から野手組が合流した。ワールドシリーズ３連覇へ向け、いよいよ本格始動だ。ウオーミングアップ、続いてキャッチボールと遠投を行うと、バットを手に打撃ケージへ。打ち込んだ後、打席に入った