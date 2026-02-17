ひそかに「いいな」と思っている男性から、不意にLINEで連絡が来たら、どのように対応するのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になる男性から『今何してる？』とLINEが来たときの正しい対応」をご紹介します。【１】「こっちもあなたに連絡しようかと思ってたんだ」と以心伝心ぶりを強調する「『すごいね！奇遇だね！』みたいなノリで意気投合できたら最高です」（