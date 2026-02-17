俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）の第6話が、きょう17日に放送される。今夜、“新たな罪”が暴かれる。【動画】竹内涼真が暴露！？井上真央の“天然”行動に瀬戸康史＆渡辺大知も爆笑！本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した