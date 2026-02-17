早くも純正アクセサリー登場！ヤマハのグループ企業であるY’S GEAR（ワイズギア）は、2026年3月19日に発売される新型スクーター「JOG ONE」の2026年モデルに対応する新規アクセサリーおよび既存適合アクセサリーを発表しました。JOG ONEは、道路交通法施行規則の改正によって新たに設けられた「新基準原付」に適合する一台です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハの新基準原付スクーター第一弾「JOG ONE」です！ 画像で見