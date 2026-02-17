私はカヨです。夫のコタロウと幼稚園に通う息子と暮らしています。幼稚園のママ友にはいろいろな人がいます。ツグミさんとは子ども同士の仲が良いのでよく話しますが、実は私、彼女に対してイライラを募らせています。というのも、ツグミさん家族の趣味は旅行。さまざまな場所に行ってはお土産を買ってくるのです。この連休も温泉施設に行ったそうで、お菓子の箱をくれました。受け取るときはなんとか笑顔を作りましたが、引きつっ