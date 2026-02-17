こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学3年の「みか」です！皆さんは「好き」なのによく知らないことってありませんか。私は福岡空港が大好きで、飛行機に乗らない日でも友達と行くことがありました。ただ「空港で働く」ということについては、正直あまりイメージができていませんでした。そこで今回、空港を運営する「福岡国際空港株式会社（FIAC）」さんを取材しました！対応してくださったのは、広報担当の今村百