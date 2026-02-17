2月16日、交通事故を起こし警察官から飲酒検査を求められるも拒否した疑いで、スリランカ国籍で静岡県富士市に住む男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（飲酒検知拒否）の疑いで現行犯逮捕されたのは、スリランカ国籍で富士市松岡に住む職業不詳の男（37）です。 警察によりますと、男は16日午後11時頃、富士市内で男が酒気を帯びた状態で乗用車を運転するおそれがあると認めた警察官から呼気検査を求められましたが、こ