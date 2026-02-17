17日午前6時20分頃、川棚町石木郷の主要地方道で、大型トラックと普通乗用車が正面衝突する事故がありました。この事故でトラックを運転していた男性と、普通乗用車を運転していた女性、同乗していた5歳くらいの男の子の合わせて3人が病院に搬送されました。いずれも命に別条はないということです。警察が事故の原因を調べています。