お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（61）が14日放送のMBSラジオ「ますますハイヒール」（土曜後1・00）に出演。自身の“愛ゆえの行動”を打ち明けた。リンゴは「ほんま自分でセコいな〜と思うねんけど」と切りだし、新幹線のグリーン車で配られる不織布のおしぼりを「クセで“もう1個いただいていいですか？”って言うねやんか。100％もう1個くれる」と語った。「結構便利やねん。丈夫やし。何かのときにいつも（かばんに）