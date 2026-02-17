スターバックスが、18日から「SAKURA 2026」シーズンの新作フードを発売する。桜のほのかな香りと抹茶のコクを組み合わせた「桜抹茶ドーナツ」をはじめ、春を感じさせるスイーツやサンドイッチがそろい、ひと足早い花見気分を演出する。注目は『桜抹茶ドーナツ』（税込320円／店内価格）。ふんわりと桜が香る生地の中に抹茶クリームを入れ、表面を桜と抹茶のコーディングで仕上げた。桜のほんのりとした甘みと微かな塩味、抹茶の