英国で、配送車両がGPSナビに従って走行していたところ、車両通行禁止の干潟に突っ込んで身動きできなくなる事故があった/Yoursouthend（CNN）英サセックス州でネット通販大手アマゾンの配送車両がGPSナビに従って走行していたところ、車両通行禁止の干潟に突っ込んで身動きできなくなる事故があった。地元沿岸警備隊のフェイスブックによると、通報があったのは15日午前。配送車両は14日夕、全長約10キロにわたって広がる干潟の「