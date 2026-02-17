【ACTION 説得】相手が納得しやすくなるフレーズ「データによると」 話に信憑性を持たせる「エビデンス」 会社の会議やプレゼンテーションで、相手を納得させたいとき、何よりも説得力を持つのがエビデンスです。エビデンスとは「話を構築していく上での根拠」のこと。単に自分の好みや、想定だけで話しているのではないという「客観的な視点」を盛り込むと、話に信憑性を持たせることができます。 話の流れ