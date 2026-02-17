出雲の神話だけ特別扱いされるのは、なぜ？出雲周辺を支配したオオクニヌシの神話とは 大和朝廷にとって出雲が強敵だったから ここでいう特別扱いとは、『古事記』『日本書紀』の神話において天皇の祖先神の神話でもないのに、出雲の神話だけが多くのページ数がさかれて掲載されているということです。『日本書紀』ではそれほどのことはないのですが、『古事記』では、実に神話のうち4割が出雲の話なのです。 いうまでも