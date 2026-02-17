【痩せないNG習慣を見直す】むしろ流れが滞るのに水太りを恐れて水分摂取を控える 確かに、水太りは怖いですよね。 でも落ち描いて。水太りは、水の飲みすぎが原因ではありません。汗や尿として排出されるべき老廃物が体にたまっている状惑のことを言います。そのため、むしろ水太り対策には水を飲んで流れをよくすることが大切です。 水分を摂って血行がよくなると、むくみが取れるだけではなく、栄養や酸素が体を巡るス