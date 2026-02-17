普段から意識しよう！高血圧にならない塩の選び方 精製塩は避ける 精製塩は余分なナトリウムを体内から排出してくれるカリウムをほぼ含みません。それに比べ、食塩や並塩にはカリウムが豊富なことが表からもわかります。 自然塩と精製塩の主な特徴 自然塩 ・カリウム、カルシウムなどのミネラルを豊富に含む・甘みや苦みを感じる・自然な製造方法 精製塩 ・ミネラル成分が取り除かれている・しょっぱさが強い・化学的な方