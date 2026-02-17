自律神経が整う入浴法 39～40度のお風呂に15分間がベスト 自律神経を整えるには夜の過ごし方がとても大切になります。その中でも重要な要素の一つである「入浴」について、詳しく解説しましょう。 理想的な入浴の基本は15分間、39～40度の温めのお湯にゆっくり浸かること。さらに15分のうち、始めの5分間は首まで、後の10分間はみぞおちのあたりまで浸かることが、自律神経にとって最も有効な入浴法であることがわ