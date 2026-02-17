一段と深い智慧で語られるヴィジョン 無受想行識（むじゅそうぎょうしき） ここからは「無」のオンパレードになります。 前に空の説明をしたとき、「空と無とは違う」といいました。それなのに、このパートで「無」のオンパレードになるのはなぜなのか。それを理解するカギは、このパートの最初にある「空中（空のなかには）」です。 〈私〉を突き詰めると〈私〉はなくなる 前項で、「空のなかには」