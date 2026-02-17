口の中の菌が全身に悪影響を及ぼす 周病と脂肪肝、糖尿病の関係はすでに説明しましたが、口の中の不調は脂肪肝や糖尿病だけでなく、あらゆる病気のリスクを高める危険性があります。もしも、歯周病菌や虫歯菌が歯茎から血管の中に侵入し、血流にのって全身に運ばれてしまったら……脳を含めた全身に悪影響を及ぼしてしまうかもしれないのです。 歯周病は、心臓病や脳卒中、認知症などの深刻な病気との関連性、高齢者がなりやすい