日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで三浦璃来・木原龍一の「りくりゅう」ペアが金メダルを獲得したことを報じた。ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れたが、フリーで世界最高の１５８・１３点をたたき出し、合計２３１・２４点で大逆転し、ペアで日本史上初の金メダルをつかんだ。番組には競技生中継で解説を務めた元五