豪中銀議事録インフレと雇用に対するリスクが大幅に変化した 豪中銀は2月会合の議事録を公表した。利上げしなければインフレは高止まりしていたと指摘。ただ、さらなる利上げが必要かどうかはまだ確信が持てないとしている。 豪中銀議事録（2月3日開催分） インフレと雇用に対するリスクが「大幅に変化した」と判断 据え置きも議論したが最終的に25bp引き上げることが妥当であると判断した インフレ率は2-3%の中銀目標