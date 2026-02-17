巨人は２軍は１７日、宮崎キャンプの第４クール最終日を迎えた。この日は３軍から中田歩夢内野手、竹下徠空内野手、鈴木大和外野手、相沢白虎外野手、笹原操希外野手の育成５選手が練習に参加している。２軍は３月３日の帰京までに対外試合５試合を予定。休養日を挟み、第５クール初日の１９日はソフトバンク２軍戦（ひむか）に臨む。