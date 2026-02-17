ドジャース・大谷翔平投手（３１）がバッテリー組キャンプ４日目の１６日（日本時間１７日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立った。大谷がライブＢＰで打席に立つのは今キャンプ２度目。２日前の１４日（同１５日）に打席に入った際には四球と見逃し三振だった。この日はロバーツ監督、ゴームズＧＭ、山本らが見学する中で１打席目にグラスノーと対戦して見逃し三振。２打席目はマ