元フジテレビで弁護士の菊間千乃氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキーのジャンプ・スーパー団体が雪のため途中打ち切りとなったことに「選手は言えないから声を大にしていいたいが、悔しい」と訴えた。３回目の２人目の競技に入ったところで大雪となり、中断。その後打ち切りが決まり、２回目までの結果で順位が決まった。３回目で二階堂が１３８・５メートル