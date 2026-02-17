アテクトが続急騰、前日のストップ高に続き、きょうも気配値のまま株価水準を切り上げストップ高に張り付く異彩の上昇波を形成。半導体保護資材（スペーサーテープ）で世界シェア７割というグローバルニッチトップだが、粉末射出成形事業の育成にも注力している。業績も利益率が会社側の想定を上回って改善しており、前週末に２６年３月期の営業利益を従来予想の９０００万円から１億７０００万円に修正