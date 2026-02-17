地盤ネットホールディングスが続騰している。今月９日に元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が代表を共同で務めるＫａｉｈｏｕ（東京都港区）が地盤ＨＤの大株主に浮上したことが明らかになり、前日まで４営業日連続でストップ高と急騰劇を演じていた。地盤ＨＤは１６日の取引終了後、Ｋａｉｈｏｕとの間で戦略的連携の可能性についての協議を開始したと発表。これを支援材料として株価水準を一段と切り上げた。 地盤ＨＤ