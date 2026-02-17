安田倉庫は軟調推移。同社は１６日の取引終了後、既存株主を売り出し人とする２８８万７６００株の売り出しと４３万３１００株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表した。政策保有株式の縮減に対する取り組みの一環として行う。株式需給の一時的な悪化を警戒した売りが優勢となった。 売出価格は２月２４日～２６日のいずれかの日に決定する。同時に、上限を５５万株（自己株式