双日が３日ぶりに急反発し、上場来高値を更新した。日本経済新聞電子版が１６日夜、「双日は２０２７年半ばに希少性の高い中重希土類でオーストラリア産の輸入を現状の２品目から最大６品目に増やす」と報じた。投資家から注目を集めるテーマであるレアアース関連での事業を巡る報道が株価の刺激材料となったようだ。記事によると、双日は４月に豪州産のサマリウムの輸入を始める。出資先で豪レアアース