三菱ＨＣキャピタルはジリ高歩調を継続、上場来高値圏で頑強な値動きを続けている。投資指標面から依然として割安感があり、際立った業績成長力をバネに中期的な上値指向が続きそうだ。同社は三菱ＵＦＪグループのリース大手だが、２０２１年４月に日立キャピタルと経営統合し、業容拡大効果を背景に増収増益路線をまい進中。海外売上高も全体の５割近くを占め、欧州・米州・中国・アセアンの４極体制で需要開拓を進