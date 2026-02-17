メタリアルは反発。１６日取引終了後、２６年２月末時点の株主を対象とした株主優待制度を拡充すると発表した。従来提供していた「ＭｅｔａｒｅａｌＡＩカレッジ」に加え、新たに「オンヤク」（議事録＆翻訳ＡＩツール）の体験プランを提供するという。これが買いの手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS