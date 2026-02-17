ヘッドウォータースが３営業日ぶりに反発している。同社は１６日取引終了後、コンテキストエンジニアリングの提供体制を強化したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 コンテキストエンジニアリングとは、人工知能（ＡＩ）が状況に応じて適切な判断と行動が選択できるように目的・状態・ルール・制約・環境・履歴といった動的文脈を構造化し、実行時に供給し続ける技術。同社は文脈設