午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７５６、値下がり銘柄数は７６６、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に繊維、空運、証券・商品、石油・石炭など。値下がりで目立つのはサービス、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS