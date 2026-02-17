デルレイ・ビーチ・オープン大会期間：2026年2月17日～2026年2月23日開催地：アメリカ デルレイビーチコート：ハード（屋外）結果：[島袋 将] 0 - 2 [マルコス ギロン] 試合の詳細データはこちら≫ デルレイ・ビーチ・オープン第1日がアメリカ デルレイビーチで行われ、男子シングルス1回戦で、島袋 将とマルコス ギロンが対戦した。第1セットはマルコス ギロ