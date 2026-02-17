17日10時現在の日経平均株価は前日比353.39円（-0.62％）安の5万6453.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は756、値下がりは766、変わらずは68。 日経平均マイナス寄与度は158.84円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が143.06円、信越化 が28.75円、ファナック が27.41円、リクルート が24.37円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を81.22円押し上げている。次いでフ