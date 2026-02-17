ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で8位となったイリア・マリニン（米国）が日本時間17日までに自身のインスタグラムを更新し、複雑な心境を吐露。ネット上での中傷を受けていることも示唆し、心配や応援の声が寄せられた。マリニンは自身が氷上で演技する動画をアップし「世界最大のステージにおいて、外見上最も強く見える者たちでさえ、内面では見えない戦いを繰り広げているかもしれない」と投稿。「