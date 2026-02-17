2月17日RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 絶好の洗濯日和 今朝の熊本市は最低気温が7.1℃と3月下旬並みでした。昨夜は雲がかかっていたため放射冷却が弱く、県内の観測地点で氷点下となった場所はありません。今日は日中、各地で広く晴れて絶好の洗濯日和となりそうです。降水確率は0％で、大陸からの高気圧に覆われるため、安定した晴天が続く見込みです。最高気温は熊本市