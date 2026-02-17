ロックバンド・ゴダイゴが、17日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】変わらない！若々しい姿を見せたゴダイゴ多くの楽曲が世代や国境を越えて愛されているゴダイゴは、結成50周年を迎え、平均年齢は72歳に。『徹子の部屋』に初出演した46年前の映像を見ながら、これまでの活動を振り返る。元々は、ミッキー吉野とタケカワユキヒデでバンド結成の話が進み、そこへ次々とメンバーが合流