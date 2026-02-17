ロシアによるエネルギー施設への攻撃が続く中、ウクライナ当局は首都キーウの住宅1500棟で暖房の供給が止まっていると発表しました。ウクライナではロシア軍によるインフラ施設への攻撃が相次ぎ、全土で計画停電が実施されるなど電力不足が深刻化しています。こうした事情から、キーウ市は16日の時点で1500棟の住宅への暖房の供給が止まっていると発表しました。ウクライナでは今月、気温が氷点下20度にまで下がる日もあり、「過去