イタリアのベネチア国際映画祭に出席したフレデリック・ワイズマンさん＝2017年9月（ロイター＝共同）フレデリック・ワイズマンさん（米国のドキュメンタリー映画監督）米メディアによると16日、マサチューセッツ州の自宅で死去、96歳。半世紀以上にわたりドキュメンタリー映画を製作した巨匠として知られる。30年、同州ボストン生まれ。エール大ロースクールを修了後、弁護士などを経て映画界へ。同州の刑務所の日常を記録し