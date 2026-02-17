巨人・石塚裕惺は2年目のブレイクに期待がかかる。プロ1年目の昨季はファームで55試合に出場して、打率.327、3本塁打、25打点、4盗塁、得点圏打率.405と勝負強さを見せれば、一軍でも9試合に出場してプロ初安打を放った。シーズンオフに参加したオーストラリアのウインターリーグでは21試合に出場して、打率.318、3本塁打、16打点の成績を残した。ショートを主戦場にしており、長年巨人のショートとして活躍してきた坂本勇人