【まじかる☆プリンセス】 2026年春 発売予定 価格：未定 プレイ人数：1人 対応言語：日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語 MAGIは、PC（Steam）用娘育成シミュレーションゲーム「まじかる☆プリンセス」の発売時期を2026年春に決定した。価格は未定。 配信中の体験版が3万ダウンロードおよび高評価率97%（2026年2月時点）