れいわ新選組は１６日、新役員人事を発表した。山本太郎代表は今年１月から３期目の任期がスタート。衆院解散や自身の病気療養による無期限活動休止などで昨年からの体制が継続されていたが、特別国会を前に新体制となる。代表は山本氏で変わらず、共同代表には大石晃子氏が留任し、新たに奥田芙美代参院議員が就任。幹事長には衆院選で唯一当選した山本ジョージ衆院議員が国対委員長と兼務する。櫛渕万里前共同代表、高井崇