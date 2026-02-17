フィギュアスケートのペア・フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙。演技直後、カメラが捉えた1枚の写真に感動の声が広がっている。安堵の思いが透けて見えた