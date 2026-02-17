「特訓した？」 まるでバッキンガム宮殿の衛兵さんのように、足並みをそろえて行進する2匹の猫。2匹の向かう先は果たして…… 相性良く歩く2匹の姿は12万表示以上！ 「足取りピッタリでかわいい」「仲がいいんですね」「ニャンズの可愛いおちりと、お腹のもっちり具合がたまらんです」などのコメントが寄せられています。 【写真：足並みをそろえて歩く『2匹の猫』→向かっていた先は……笑みがこぼれる『可愛い瞬間』】 相性ピ