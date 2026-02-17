友人Aの話です。義実家の用事で呼ばれるたび、帰れなくなっていた夫。「30分したら連絡して」という一言が、思いがけない変化を生みました。 呼び出し 「ちょっと来てほしい」玄関別の二世帯住宅で暮らすAは、義母からそう声をかけられることが増えていました。 義実家はすぐ下にあり、行こうと思えばすぐに行ける距離です。専業主婦で日中自宅にいる時間が長いAが対応することが多く、家事の手を止めて向かうのが、いつの間