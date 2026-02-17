ジャンプ男子スーパー団体ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われた。日本は二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）が出場した中、ネット上では中継に映り込んだ1人の女性に反響が広がっている。日本チームへ献身を見せていた。二階堂に突如、フードをかぶった人物がグータッチし声をかけた。振り向くとその正体は4大会連続出場の31歳・伊藤有希（土屋