佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。「気温の推移（福岡市）」 木曜日にかけて、最高気温は平年並みか平年を少し上回るくらいの気温が続くでしょう。金曜日以降は日中の気温がぐんと上がります。特に今週末は19℃と、4月上旬並みの暖かさです。気温のアップダウンが大きくなりますので、こまめに気象情報を確認してください。 「最高気温はどうなのか？」 17日の最