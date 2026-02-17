19日(木)までは冬の寒さが続く所が多いでしょう。その後は、22日(日)頃をピークに4月並みの暖かい空気が流れ込み、九州から関東では最高気温が20℃を超える所もありそうです。積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪にご注意ください。3連休は4月並みの暖気19日(木)までは冬の空気が優勢ですが、20日(金)以降は春の空気に入れ替わります。北海道に低気圧が近づく22日(日)頃をピークに、上空1500メートル付近で6℃以上と、晴れれ