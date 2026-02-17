フィギュアスケートの女子は、１７日（日本時間１８日）にショートプログラムから始まる。日本勢最年少の１７歳で今季シニアデビューの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は夢の初五輪に臨む。千葉・市川市立南行徳中で３年間担任を務めた大島実教諭がこの日までに取材に応じ、中井にエールを送った。武器の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の秘話や中井の素の顔を明かした。（取材・構成＝大谷翔太、富張萌黄）夢舞